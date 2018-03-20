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İstanbul'da korkutan yangın: 11 kişi mahsur kaldı

Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle, aralarında yaşlı ve çocukların olduğu 11 kişi mahsur kaldı. Çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları balkondan itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

İstanbulda korkutan yangın: 11 kişi mahsur kaldı

20 Mart 2018 14:13
İstanbul'da korkutan yangın: 11 kişi mahsur kaldı - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1011. sokakta meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar nedeniyle apartmanda bulunan 11 kişi evlerinde mahsur kaldı. Yaşlıların ve çocuklar balkonlara çıkarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, mahalleli ise sokağa döküldü. Bir kadının ise evinde çıkan yangın nedeniyle ağladığı görüldü.  

Murat Delice

Etiketler: İstanbul, yangın

 

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