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İstanbul'da korkutan yangın

Kartal’da saat 10.30 sıralarında bir saunada çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alırken, yangında maddi hasar meydana geldi.

İstanbulda korkutan yangın

08 Ekim 2016 11:22
İstanbul'da korkutan yangın - Tıkla İzle

Kartal Yakacık’ta D-100 yanyol üzerinde bulunan spor salonunun alt katındaki saunada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Kartal ve Pendik itfaiye ekiplerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının meydana geldiği alt kattan yayılan dumanlar ise üst katta bulunan spor salonundaki vatandaşların panik yapmasına neden oldu. Binayı kullanan vatandaşlar görevliler tarafından tahliye edilirken, itfaiye erleri de alt kattaki yangına müdahale etti. Binada bulunan vatandaşlar ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
 

Mustafa Esen


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