Kartal Yakacık’ta D-100 yanyol üzerinde bulunan spor salonunun alt katındaki saunada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Kartal ve Pendik itfaiye ekiplerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının meydana geldiği alt kattan yayılan dumanlar ise üst katta bulunan spor salonundaki vatandaşların panik yapmasına neden oldu. Binayı kullanan vatandaşlar görevliler tarafından tahliye edilirken, itfaiye erleri de alt kattaki yangına müdahale etti. Binada bulunan vatandaşlar ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



Mustafa Esen