Olay sabah saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto Sanayi'de bulunan oto yedek parçacısına ait depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın, gitgide büyüdü. Deponun yandığını gören işyeri sahipleri, yangına çevre esnaftan topladığı yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. İş yerine yakın olan evlerde oturan vatandaşlar da balkondan kovalar ve hortumla su sıkarak yangının evlerine sıçramasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oto Sanayi'de hareketli anlar yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, işyeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan bir vatandaş "Burası oto yedek parça dükkanı ve deposu ilk başlarda duman çıkıyordu daha sonra içerideki malzemeler yüzünden bir anda alev aldı" dedi.

Cenk İşver - Metin Başar



