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İstanbul'da korkutan yangın

Bostancı Oto Sanayi'de sabah saatlerinde bir işyerinde çıkan yangına korku dolu anlara neden oldu. Alev alev yanan işyerine vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda korkutan yangın

15 Ekim 2016 11:04
İstanbul'da korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay sabah saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi Bostancı Oto Sanayi'de bulunan oto yedek parçacısına ait depoda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın, gitgide büyüdü. Deponun yandığını gören işyeri sahipleri, yangına çevre esnaftan topladığı yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. İş yerine yakın olan evlerde oturan vatandaşlar da balkondan kovalar ve hortumla su sıkarak yangının evlerine sıçramasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oto Sanayi'de hareketli anlar yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, işyeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan bir vatandaş "Burası oto yedek parça dükkanı ve deposu ilk başlarda duman çıkıyordu daha sonra içerideki malzemeler yüzünden bir anda alev aldı" dedi.

Cenk İşver - Metin Başar

 


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