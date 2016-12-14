Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Derya sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm katı sararken üst katlarda yaşayan vatandaşlar da yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken üst katlarda bulunan vatandaşlar da itfaiye merdivenleriyle aşağıya indirildi. Yangından etkilenen yaşlı bir kadın çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kucakta ambulansa kadar taşındı. Bu sırada merdivenle aşağıya indirilen küçük bir kız çocuğu da itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan yangının çıktığı dairede mahsur kalan bir köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yangından etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Volkan Kayalar