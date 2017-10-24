Diğer
Kategoriler

İstanbul’da korkutan yangında can pazarı

Fatih’te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonucu can pazarı yaşandı. Dumandan etkilenen 2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğa itfaiye eri oksijen maskesini vererek hayata tutunmasını sağladı.

İstanbulda korkutan yangında can pazarı

24 Ekim 2017 07:25

Olay, Fatih Aynalı Dükkan sokak’ta saat 23:45 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak çıkan dumanlar nedeniyle binanın üst katlarındaki vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
İtfaiye erinin oksijen maskesiyle hayata tutundu

Üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 7 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı. Binanın dördüncü katındaki dairede yoğun dumanların arasında mahsur kalan Suriyeli ailenin 2,5 yaşındaki oğlu Teim Alahmad, itfaiye erinin verdiği oksijen maskesi ile hayata tutundu. Bir süre sonra çocuğu kucağına alarak ambulansa götüren itfaiye eri dumandan etkilenen Teim Alahmad’ı sağlık ekiplerine teslim etti. Yoğun dumandan etkilenen diğer 6 kişi ambulansa bindirilerek oksijen verildi. Yangından kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahsur kalanların kurtarılmasıyla sokak içerisinde kısa süreli yaşanan panik sona ererken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı daire duman tahliye çalışması yaptı. Öte yandan yangını duyan vatandaşlar sokağa akın etti. Vatandaşlar yangını seyrederken, mahsur kalanların yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis’in yangın ile ilgili inceleme başlattı. 

Selim Bayraktar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç