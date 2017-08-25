İstanbul’da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

Alınan bilgiye göre, ulusal bir bankanın müşterilerinin kredi kartlarını kopyalayarak milyonlarca lira dolandıran uluslararası şebekeyi tespit eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı operasyona imza attı. Polis, uzun süredir yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şebekenin, bin 24 vatandaşın kart bilgileriyle 1 milyon 436 bin lira parasını dolandırdığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, uzun süre takibe aldıkları Moldova uyruklu Alexandır V., Alexandır D., Ivan V., Armen M. ile Adem Ç., Recep Ç.B., Yasin B. ve Veysi T. adlı şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. Birçok ilçede yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Şahısların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 135 TL, 602 Amerikan doları, 100 Rus rublesi, 150 Moldova leyi para ile farklı kişiler adına düzenlenen bin 24 adet kredi kartı, 1 adet ATM kopyalama düzeneği, 1 adet ATM kamera düzeneği, 222 adet sahte plastik kart ve hard diskler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2 şüpheli ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman



