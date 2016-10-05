Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan bazı örgüt üyelerinin itirafları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 15 Temmuz'da darbe girişiminde aktif görev almayarak, darbe sonrası yapılacak eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 39 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çıkarılan yakalama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, 28 albay, 5 astsubay, merkeze çekilen 1 vali yardımcısı ve 5’i sivil olmak üzere 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Kripto FETÖ’cü olduğu değerlendirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Tugay Saday

