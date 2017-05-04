İstanbul’da ’Kurt Kapanı 3’ uygulamasında aranan 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul Avrupa yakasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bizzat yönettiği 100 ekip ve 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 3" uygulamasının bilançosu ortaya çıktı.

Geniş kapsamlı denetimin yapıldığı uygulama kapsamında 6 bin 427 kişiye yönelik GBT sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişinin gözaltına alındığı uygulamada ekipler tarafından denetlenen bin 956 araçtan 125’ine işlem yapıldı. Toplamda 30 bin 325 lira para cezasının kesildiği uygulamada 7 kişiye Ateşli silahlar kanununa muhalefetten 7 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Uygulamada aranan 30 şahsın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Sadık Kahraman