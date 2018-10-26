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İstanbul'da lüks otel ve spor salonuna kaçak puro baskını: 5 gözaltı

İstanbul'da lüks otel ve spor salonuna kaçak puro baskını: 5 gözaltı
İstanbul'da lüks otel ve spor salonuna kaçak puro baskını: 5 gözaltı

İstanbul'da kaçak puro satışı yapan otel ve iş merkezinin depolarına yapılan baskında piyasa değeri 217 bin 650 lirayı bulan 20 bin 152 adet puro ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollardan getirilen puroların Beşiktaş'taki lüks bir otelin tütün reyonu ve deposu ile bir AVM'nin sigara satış bölümünde ve başka bir spor salonunun emanet kasalarında satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Kaçakçılık polisinin yaptığı çalışmalar kapsamında bahse konu 3 ayrı adrese yapılan baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen puro, sigara ve ıslak puronun perakende satıldığı tespit edildi. 

18 Ekim'de yapılan baskında piyasa değeri 217 bin 650 lirayı bulan 20 bin 152 adet puro ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınarak, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. 

Sadık Kahraman
 

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