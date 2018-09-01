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İstanbul’da 'makas' ve 'drift' terörü kamerada

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aracıyla akan trafikteki otomobillerin arasında dakikalarca 'makas' atan zanlı kameralara yansıdı. Şehir içinde de 'drift' olarak adlandırılan yanlama hareketini yapan maganda, caddelerde adeta terör estirdi.

İstanbulda makas ve drift terörü kamerada

01 Eylül 2018 11:03
İstanbul’da 'makas' ve 'drift' terörü kamerada - Tıkla İzle

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde bir maganda aracıyla otoyol üzerindeki araçların arasında dakikalarca makas attı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç Köprüsü’nde de aynı hareketi yapmayı sürdürdü. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren magandanın o anları kameraya yansıdı.

Şehirde adeta terör estirdi  

Şov uğruna şehirde terör estiren maganda, Gaziosmanpaşa Gazi Osmanpaşa Bulvarı üzerinde ise lüks otomobiliyle trafikte, 'drift' diye adlandırılan yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca yanlama yaparak caddede terör estiren maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.  

Doğan Can Cesur

 

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