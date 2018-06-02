İstanbul'da Mayıs'ta zam şampiyonu ıspanak oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2018 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan ıspanak, yüzde 24.83 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 20.22 ile soğan, yüzde 17.82 ile bakla, kadın giyimi grubundan yüzde 17.08 ile kadın bluzu ve yüzde 16.53 ile fuel-oil oldu.

2018 Mayıs ayında sivri biber yüzde 38.15 ucuzladı

2018 Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 38.15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 32.82 ile erik, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 31.41 ile maç giriş bilet ücreti, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 22.55 ile taze fasulye ve yüzde 20.10 düşen bezelye oldu.