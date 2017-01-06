Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı.
Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli’nin geçişleri saat 21.00’da 23.00’a kadar uzatıldı.