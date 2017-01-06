Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00’dan 06.00’ya kadar uzatıldı.