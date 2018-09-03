İstanbul'da MKP üyesi 2 kişi tutuklandı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, 31 Ağustos Cuma günü MKP üyelerine operasyon düzenlemiş, 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütün ideolojik tabanında bulunan ve yapılan çağrılarda güvenlik güçlerince öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yaptığı gerekçesiyle aranan O.Y., G.G., C.Ş., A.B., B.T., S.Y., Ç.G. ve G.C. isimli 8 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan zanlılardan O.Y. ve G.G., ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Ş., A.B., B.T., S.Y., Ç.G. ve G.C. isimli 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.