İstanbul'da motosiklet kazası kamerada

Kaza, 8 Kasım tarihinde Beykoz Bozhane Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, 27 yaşındaki Türker Bağırkan motosikletiyle Bozhane köyü yolunda ilerlediği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türker Bağırkan, motosikletten fırlayarak yol kenarına düştü. Daha sonra kaza mahalline gelen arkadaşları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini unutup motosikletini sordu

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Türker Bağırkan, ayağa kalkarak kaskını alıp yol kenarına oturdu. Kaza sonrası yanına gelen arkadaşları yaralı sürücüye yardım etmek istedi. Türker Bağırkan ise yardıma gelen arkadaşlarına ilk olarak motosikleti sorması dikkat çekti.

Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi

Kaza sonrası Türker Bağırkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar ise saniye saniye hem kask hem de motosiklet üzerine takılı olan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, sürücünün yolda ilerlediği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptığı ve yol kenarına fırladığı görülüyor. Sonrasında ise kaskını eline alıp oturan sürücünün yanına gelen arkadaşlarına ilk olarak motosikleti sorması ve ambulans çağırmalarını istediği görülüyor.

Murat Kanber