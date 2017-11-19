Diğer
Kategoriler

İstanbul'da motosiklet kazası kamerada

Beykoz Bozhane köyü yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsünün virajı alamayarak yaptığı kaza hem kask hem de motosiklet üzerinde takılı kamera tarafından kaydedildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün arkadaşlarına ilk olarak motosikleti sorması dikkat çekti.

İstanbulda motosiklet kazası kamerada

19 Kasım 2017 09:53
Motosiklet kazası kamerada - Tıkla İzle

Kaza, 8 Kasım tarihinde Beykoz Bozhane Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, 27 yaşındaki Türker Bağırkan motosikletiyle Bozhane köyü yolunda ilerlediği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türker Bağırkan, motosikletten fırlayarak yol kenarına düştü. Daha sonra kaza mahalline gelen arkadaşları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı sürücü Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini unutup motosikletini sordu

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Türker Bağırkan, ayağa kalkarak kaskını alıp yol kenarına oturdu. Kaza sonrası yanına gelen arkadaşları yaralı sürücüye yardım etmek istedi. Türker Bağırkan ise yardıma gelen arkadaşlarına ilk olarak motosikleti sorması dikkat çekti.

Kaza anı kameralar tarafından kaydedildi

Kaza sonrası Türker Bağırkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar ise saniye saniye hem kask hem de motosiklet üzerine takılı olan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, sürücünün yolda ilerlediği sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptığı ve yol kenarına fırladığı görülüyor. Sonrasında ise kaskını eline alıp oturan sürücünün yanına gelen arkadaşlarına ilk olarak motosikleti sorması ve ambulans çağırmalarını istediği görülüyor. 

Murat Kanber

Etiketler: İstanbul, motosiklet kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç