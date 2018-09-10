İstanbul’da motosikletli genç çiftin yaşadığı feci kaza kamerada

Kaza, geçtiğimiz 14 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çayırbaşı’ndan sevgilisiyle motosiklete binerek Bahçeköy istikametine doğru seyir halinde olan Göksu A.,(19) kasislerin olmadığı düz ve boş caddede bir anda sürat yapmaya başladı. Genç motosikletli bir süre bu şekilde seyrettikten sonra önüne hurda dolu bir kamyon çıktı. İddiaya göre, kamyon sürücüsü yol ayrımına geldiği sırada sinyal vermeden dönüş yaptı. Ancak o esnada süratli gelen motosikletli çift kamyonete çarptı. Çarpma sonucu motosikletten yere savrularak metrelerce sürüklenen çift ağır yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genç çift ağır yaralı olarak kurtuldu

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kamyonet sürücüsü ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü serbest bırakılırken, genç çift hastanede haftalarca süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

“Yarış caddesi gibi, buraya kasis yapılması lazım”

Kazayı duyan Bayram Güldalı, “Bahçeköy’den gelen bir kamyonet sinyal vermeden dönüyor. Motosikletli ise sanırım bunun döneceğini tahmin edemedi. Kaza sonucunda ambulanslar geldi, yaralılar vardı. Motosiklette 2 kişi vardı, biri kız biri de erkekti. Durumları ağırdı, çocuk da tanıdıktı. Burada çok kaza oluyor, 1 gün önce burada otomobil ve motosiklet sürücülerinin hepsi birbirine girdi. Tabi ki bunu sonucunda bizimde isteklerimiz var. Bu cadde yarış caddesi gibi, buraya kasis yapılması lazım" dedi.

"Ayda 17 tane kaza olmuştur"

"Buradaki sokak aralarına girişler son viteste" diyen Güldalı, "Çoluğumuz çocuğumuz var. Kayıtları açsanız belki ayda 17 tane kaza olmuştur. Bu durumdan çok rahatsızız. 5-6 kez dilekçe yazdık ancak kasislerin ambulans ve polis ekiplerinin olaylarına gidişlerini engelliyormuş. Halbuki ana cadde, ambulansla da polis de geçebilir. Acilen kasis yapılmasını istiyoruz” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

