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İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında sürücülerin sinyal vermeden dönüş yapması sonucu motosikletlerin ölümden döndüğü kazalar kask kameralarına yansıdı.

İstanbulda motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

11 Haziran 2018 10:54
İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte seyreden araçların yaptığı ihmaller sonucunda meydana gelen kazalar kask kameralarına yansıdı. Küçükçekmece Halkalı’da meydana gelen kazada, cadde üzerinde motosiklet sürücüsü seyrettiği esnada önünde giden minibüs sinyal vermeden sağa doğru döndü. O esnada motosikletli ise minibüse çarparak yere savruldu. Bakırköy’de yaşanan diğer bir kazada ise motosikletli arkadaşıyla cadde de seyir halinde olan motosikletli, malzeme tırının sokağa girmeye çalışması nedeniyle yolun kısmen kapandığı caddede duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunun yaşayan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan kazalar ise kask kameralarına yansıdı.  

Doğan Can Cesur

 

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