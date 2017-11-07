İstanbul’da narkotik operasyonunda 'uyuşturucu defteri' ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda birçok binada uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Narkotimlerinin fiziki ve teknik takibinin ardından öğle saatlerinde Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı, narkotik köpeği uyuşturucu madde ele geçirdi

Operasyonda kapılarının koçbaşlarıyla kırarak binalara giren tim, birçok şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adresleri didik didik arayan tim, sokaklarda da “Narko-Sokak” uygulaması gerçekleştirdi. Şüphelilerin GBT’lerini sorgulayan ekipler, çevrede aranamadık yer bırakmadı. Çevredeki dükkanları da arayan ekipler, kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda özel harekat polislerinin girdiği binada “Gold” isimli narkotik köpeği çok miktarda uyuşturucu madde buldu. Maddelere narkotimler tarafından el konuldu.

Metruk binada uyuşturucu defteri bulundu

Öte yandan çevrede sokaklardaki aramalarını sürdüren ekipler, Kılburnu Sokak üzerinde girdikleri bir metruk binayı da didik didik aradı. Binadaki madde bağımlısı şahısların üstleri aranırken, burada da bazı şüpheliler gözaltına alındı. Binada yapılan aramada bu kez narkotik satışlarının yazıldığı uyuşturucu defteri ele geçirildi. Deftere incelenmek üzere polis tarafından el konuldu.

Doğan Can Cesur



