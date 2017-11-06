İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu !

Operasyonda odaları tek tek arayan tim, bodrum katta koçbaşıyla kapısını kırdığı bir daireye girdi. Yapılan aramada mikrodalga fırının içerisinde satışa hazır çok miktarda ot esrar, taş ve toz kokain ile 'layn' diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çalışır durumda hassas terazi ele geçirilirken, yabancı uyruklu bir kadın ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Fatih’te bir apart otel ve bazı dairelerde uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, Saraç İshak Mahallesi Köşklü Hamam Çıkmazı’ndaki otele ve bazı dairelere akşam saatlerinde nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda otele giren tim, şüpheli şahısları yere yatırarak üstlerini aradı. Ardından tim üst katlara çıkarak odaları didik didik aradı.

Kapılar koçbaşıyla kırıldı, nefes kesen anlar yaşandı

Otelin aranmasının ardından narkotimleri, önceden belirlenen bir binanın bodrum katındaki daireye baskın düzenledi. Kapının kilitli olması ve evde kimsenin olmadığını fark eden tim, uzun uğraşlar sonucu koçbaşıyla kapıyı kırdı. Ardından içeriye giren tim, evde dakikalarca arama yaptı. Darmadağın olan dairede arama yapmakta güçlük çeken ekip, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucu maddeleri tespit etti.

Mikrodalga fırında uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda mikrodalga fırının içerisinde ve evdeki bir çantanın gözünde satışa hazır çok miktarda ot esrar, taş ve toz kokain ile 'layn' diye tabir edilen uyuşturucu madde ile çalışır durumda hassas terazi ve 18 adet mermi ele geçirdi. Maddelere tim tarafından el koyulurken, evde yaşadığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Y.R. isimli kadın ise gözaltına alındı. Kadın ifadesi alınmak üzere Kumkapı Polis Merkezine götürüldü. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur