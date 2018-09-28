İstanbul'da nefes kesen narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipleri, akşam saatlerinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak üzerindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda narkotimleri, uyarılara rağmen kapı açılmayınca kırmak için çalışmalara başladı.

Çelik kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştılar

Koçbaşıyla kapıya vurmaya başlayan polis, kırmak için dakikalarca uğraştı. Çelik ve kilitli olması nedeniyle kapının kilidinin kırılmaması üzerine narkotimleri, levye yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı. Dakikalar süren çalışmaların sonrasında timler, kapıyı kırarak eve girebildi. Evin dört bir yanına dağılarak arama yapan tim, çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda kırmızı reçete ile satılan tablet halindeki hap ele geçirdi. Evde kaldığı önceden tespit edilen S.Z.E.'ye ise evden firar etmesi nedeniyle rastlanılamadı. Ele geçirilen maddeler Kasımpaşa Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Doğan Can Cesur