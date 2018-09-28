İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da nefes kesen narkotik operasyonu

İstanbul'da nefes kesen narkotik operasyonu
İstanbul'da nefes kesen narkotik operasyonu

Beyoğlu’nda bir ihbarı değerlendiren narkotimleri, operasyon düzenledikleri evin çelik kapısını kırmak için dakikalarca uğraştı. Levye ve koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren timler, çok miktarda uyuşturucu madde ve kırmızı reçeteyle alınabilen çok sayıda tablet halindeki hap ele geçirdi.

İstanbul’da nefes kesen narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipleri, akşam saatlerinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak üzerindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda narkotimleri, uyarılara rağmen kapı açılmayınca kırmak için çalışmalara başladı.

Çelik kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştılar 

Koçbaşıyla kapıya vurmaya başlayan polis, kırmak için dakikalarca uğraştı. Çelik ve kilitli olması nedeniyle kapının kilidinin kırılmaması üzerine narkotimleri, levye yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı. Dakikalar süren çalışmaların sonrasında timler, kapıyı kırarak eve girebildi. Evin dört bir yanına dağılarak arama yapan tim, çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda kırmızı reçete ile satılan tablet halindeki hap ele geçirdi. Evde kaldığı önceden tespit edilen S.Z.E.'ye ise evden firar etmesi nedeniyle rastlanılamadı. Ele geçirilen maddeler Kasımpaşa Polis Merkezi'ne teslim edildi.  

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.