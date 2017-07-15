Diğer
Kategoriler

İstanbul'da öğleden sonraya dikkat! Yağış geliyor |15 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbulda öğleden sonraya dikkat! Yağış geliyor |15 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

15 Temmuz 2017 08:42

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Düzce, Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 26
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!