Türkiye genelinde Eğitim- Öğretimde sömestr tatili sona erdi. 15 günlük tatilin ardından 2016- 2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 15 günlük aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.

Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden bir tanesi, "Gezdik. eğlendi. özledim okulu. 4'üncü sınıftayım" dedi. başka bir öğrenci ise, "Bugün ilk günümüz bu okulda sevinçliyiz"

Öte yandan okul servislerinin yola çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı.