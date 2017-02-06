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İstanbul'da öğrenciler ders başı yaptı

Eğitim-Öğretimde sömestr tatilinin sona ermesiyle öğrenciler bugün ders başı yaptı. 15 günlük aranın ardından okula dönen öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.


06 Şubat 2017 09:32

Türkiye genelinde Eğitim- Öğretimde sömestr tatili sona erdi. 15 günlük tatilin ardından 2016- 2017 Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 15 günlük aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.

Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden bir tanesi, "Gezdik. eğlendi. özledim okulu. 4'üncü sınıftayım" dedi. başka bir öğrenci ise, "Bugün ilk günümüz bu okulda sevinçliyiz"
Öte yandan okul servislerinin yola çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. 

Etiketler: İstanbul, öğrenci


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