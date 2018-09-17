İstanbul'da okul trafiği yoğunluğu!

2018 - 2019 Eğitim öğretim yılı bu sabah itibari ile başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara çıkarak ilk ders saatine yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde katıldı. Sabah saatlerinde Tem Otoyolu Ankara istikametinde çekilen görüntülerde çok sayıda servis aracının trafikte yerini aldığı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.Öte yandan Haliç Köprüsü ve Avcılar'da uzun araç kuyrukları oluştu.Araçların trafikte yavaş hareket ettiği görüldü. Sürücüler okulun ilk açıldığı gün servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşadı.

Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe - Selim Bayraktar

