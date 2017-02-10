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İstanbul’da okullar tatil mi? 13 Şubat Pazartesi kar tatili var mı?

İstanbul’da pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul’da hafta sonu kar bekleniyor. Peki İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? İstanbul’da 13 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte İstanbul kar tatili ile ilgili bilmeniz gerekenler…

İstanbulda okullar tatil mi? 13 Şubat Pazartesi kar tatili var mı?

10 Şubat 2017 17:22

İstanbul’da okullar tatil mi sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. İstanbul hafta sonu kar yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Peki 3 Şubat Pazartesi günü hava nasıl olacak? 13 Şubat Pazartesi günü kar yağışı devam edecek mi? İşte İstanbul kar tatili ile ilgili tüm bilgiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Peki kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı?İstanbul kar tatili ile ilgili henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi. İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çıkan sıcaklıklar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soğuklarla birlikte İstanbul’a kar da bekleniyor. Hava sıcaklığının ayrıca pazar günü daha da düşerek en düşük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

 

HAFTA SONU SOĞUK HAVA GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; ükemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: İstanbul, istanbul kar tatili, kar tatili


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