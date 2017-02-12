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İstanbul’da okullar yarın tatil mi? İstanbul'da 13 Şubat 2017 Pazartesi okullar tatil mi? Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul’da okullar yarın tatil mi? 13 Şubat 2017 Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Detaylar haberimizde...

İstanbulda okullar yarın tatil mi? İstanbulda 13 Şubat 2017 Pazartesi okullar tatil mi? Vasip Şahin açıklama yaptı mı?

12 Şubat 2017 13:25

Meteoroloji’nin bir süredir yaptığı uyarılar sonrasında İstanbul’da bugün kar yağışı etkisini gösterdi.

Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler gözlerini İstanbul Valisi Vasip Şahin’e çevirdi.

Vali Şahin, yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapmazken, öğrencilerin şimdiden meraklı bekleyişi başladı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Genellikle Şişli bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü şu açıklamaya yer vermişti;

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çıkan sıcaklıklar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soğuklarla birlikte İstanbul’a kar da bekleniyor.

Hava sıcaklığının ayrıca pazar günü daha da düşerek en düşük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.


 

Etiketler: 13 Şubat 2017 Pazartesi, İstanbul, kar tatili


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