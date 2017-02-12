Meteoroloji’nin bir süredir yaptığı uyarılar sonrasında İstanbul’da bugün kar yağışı etkisini gösterdi.

Beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler gözlerini İstanbul Valisi Vasip Şahin’e çevirdi.

Vali Şahin, yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapmazken, öğrencilerin şimdiden meraklı bekleyişi başladı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Genellikle Şişli bölgesinde etkisini gösteren kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü şu açıklamaya yer vermişti;

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çıkan sıcaklıklar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soğuklarla birlikte İstanbul’a kar da bekleniyor.

Hava sıcaklığının ayrıca pazar günü daha da düşerek en düşük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

