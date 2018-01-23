İstanbul’da öldürülen Afgan kadının katil zanlısı Van’da yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul’da eşiyle birlikte ikamet eden Afganistan uyruklu E.A. isimli kadından haber alınamaması üzerine annesi tarafından ‘kayıp şahıs’ müracaatı yapıldığı belirtildi. E.A.'nın kocası M.R. tarafından öldürülmüş olabileceği ve Van’da bulunabileceğinin bildirilmesinden sonra, 21 Ocak 2018 tarihinde kayıp E.A.’nın İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi’nde cesedi bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari şüpheli M.R.'yi Van’ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’ndeki bir ikamette yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın alınan ifadesinde; eşi ile problemleri olduğunu, hamile olan eşinin bebeği düşürmek amaçlı ilaç içtiğini, olay günü tartıştıklarını, eşinin kendisine şırınga ile saldırdığını, kendisinin de eşinin başına demir çubukla vurup, iple boğarak öldürdüğünü ve olay yerinden kaçarak yurt dışına çıkma amacıyla Van’a gelerek saklandığını beyan ettği öğrenildi.

M.R. isimli şüpheli şahıs, bugün adli makamlara sevk edildi.