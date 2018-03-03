İstanbul'da Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Yer yer etkili olan yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler, İDO'nun internet sitesinde açıklandı.

İptal edilen seferler şöyle; 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,15.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 14.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 13.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 18.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 17.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 16.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı.

Serdal Altıntepe

