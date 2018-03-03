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İstanbul'da Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İstanbulda Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi

03 Mart 2018 13:05
İstanbul'da Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Yer yer etkili olan yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler, İDO'nun internet sitesinde açıklandı. 

İptal edilen seferler şöyle; 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,15.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 14.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 13.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 18.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 17.00 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy, 16.00 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı.  

Serdal Altıntepe
 

Etiketler: İDO, sefer

 

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