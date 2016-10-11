Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30'u komiser yardımcısı 125 polis memuru hakkında Bylock uygulaması kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta başlayan "Bylock" operasyonunun 2'nci dalgasını düzenledi. İstanbul'da başlatılan operasyon kapsamında gözaltı işlemleri devam ediyor.
Tugay Saday