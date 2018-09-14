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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığı öne sürülen elebaşılığını V.A.'nın yaptığı “Açıkgözler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Pendik ve Tuzla'da faaliyet gösteren, birden çok yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili olduğu ve 'Kasten Öldürme' başta olmak üzere 5 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlenen H.A.'nın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 158 adet farklı çaplarda fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet pompalı av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 2 adet şarjör ile 11 bin 95 lira para ele geçirildi.
Operasyon ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Sadık Kahraman

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