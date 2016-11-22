Olay, Pendik’te akşam saatlerinde meydana geldi. Kartal Metro-Yenişehir hattında çalışan Otobüs A.Ş.’ye ait belediye otobüsü şoförü, yolda bir sürücü ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüsün önünü kesen araç sürücüsü, şoförle tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerin şahıs, otobüs şoförünü sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan otobüs şoförüne ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Otobüs şoförünü bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalanırken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.