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İstanbul'da otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada

Mecidiyeköy’de otobüs durağına yanaşan şoförün arkasından gelen yolcu “Ne artistlik yapıyorsun?“ diyerek tekme tokat saldırdı. Saldırı anını otobüste bulunan güvenlik kameralı saniye saniye kaydetti.

İstanbulda otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada

26 Nisan 2017 09:21
Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada - Tıkla İzle

Olay Mecidiyeköy’de özel halk otobüsü şoförü durağa yanaştığı sırada meydana geldi. Otobüsün arka tarafından şoförün yanına gelen yolcu, "Ne artistlik yapıyorsun"diye bağırmaya başladı. Araç tam hareket ettiği sırada şoföre saldırmaya başlayan yolcu, otobüs şoförünü darp etti. Otobüsü durduran şoför kendini korumak istese de, sinirli yolcu şoföre tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada bazı yolcular panikle kaçarken bazıları da şoföre saldıran şahsı engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası şahıs güçlükle sakinleştirilirken, tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuları indirmek üzere otobüs şoförü durağa yanaşıyor. O sırada otobüsün arka tarafından gelen bir yolcu “Sen ne artistlik yapıyorsun?” diyerek şoföre tekme tokat saldırıyor. Bu sırada otobüs şoförü otobüsü hareket ettirmeye çalışıyor. Çıkan kavganın ardından otobüste bulunan yolcuların paniğe kapılıp otobüsten kaçmaya çalışıyor. Şoför kabininde devam eden kavgayı ayırmak üzere otobüse binen vatandaşlar uzun uğraşların sonunda kavgayı ayırıyor. Kavganın ardından saldırgan ile şoför arasında sözlü tartışma yaşanıyor. Bavulunu otobüste unutan saldırgan bavulunu aldıktan sonra şoför yoluna devam ediyor.

Murat Horoz - Caner Sönmez

 

Etiketler: İstanbul, mecidiyeköy


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