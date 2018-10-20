İstanbul'da otomobil hırsızlarına operasyon

Edinilen bilgiye göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümraniye Cemil Meriç Caddesi Çayırönü caddesinde bulunan bir tamirciye 9 Ekim'de baskın düzenlendi. Baskında bir çalıntı otomobil ile motosiklet ele geçirdi. Polis baskın sırasında tamirhanede olmayan iki ortağı takibe aldı. Şüphelilerin başka dükkan ve depoları da olduğunu belirledi.

10 gün sonra adresleri belirlenen iki depoya operasyon düzenlendi. Depolarda yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 7 otomobil ile bir cipe ait olduğu öğrenilen yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Öte yandan polis, çalıntı 3 motosikletinde şüpheliler tarafından parçalanarak yedek parça haline getirildiğini tespit etti. Bulunan lüks araç ve motosikletlerin piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Nesip B. ile Naci K.'nın sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Nesip B.'nin daha önceden 11, ortağı Naci K.'nın ise 15 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

Doğan Can Cesur