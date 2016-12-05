Olay, saat 21.30 sıralarında Postane Mahallesi, Öğüt Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddialara göre alkollü olduğu öğrenilen, Atalay Atık, M.T., B.T., B.K. isimli 4 genç 34 FC 4200 plakalı otomobille çakmak gazı çekmek için sokak üzerinde bulunan boş araziye geldi. Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince, sıkışan gaz bomba gibi patladı. Patlama sonucu 4 gencin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 4 genci Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Araç incelenmek üzere Tuzla İlçe emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT SOLAK