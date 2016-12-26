23 Aralık gecesi İstanbul Büyükçekmece’de meydana gelen olayda özel bir hastanenin kapısına yaklaşan bir araçtan inen 2 kişi baygın haldeki genç kızı bırakıp kaçtı. Görevlilerin acil olarak hastaneye aldığı genç kıza müdahale etmesine rağmen 20 Yaşındaki Kübra H. kurtarılamadı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan genç kızın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ailesi tarafından Adli Tıp kurumundan cenazesi alınan genç kız, Çamköy Mahallesi Camisinde Cenaze namazı kılınan genç kız yine aynı yerde toprağa verildi. Diyabet tedavisini birlikte gördüğü arkadaşları Kübra’yı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Ali Yıldız

DÜZCE