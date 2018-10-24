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İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu

İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu
İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu

Beyoğlu’nda narkotimler, önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle nefes kesen bir operasyon düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda çok sayıda adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine belirlenen adreslerde fiziki ve teknik yapan narkotimler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler hazırlıklarını tamamlamalarının ardından saat 14.00 sıralarında harekete geçerek Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Mevlana Sokak ve Sütlüce Mahallesi Talip Paşa Sokak üzerinde tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, şüpheli şahısları yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Nefes kesen operasyon ise aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Uyuşturucular ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı

Şüphelilerin kelepçelenmesinin ardından evde arama yapan narkotimler, çekyatın altında paketlenmiş ve satışa hazır çok sayıda ve miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu. Öte yandan polis, adresleri didik didik arayarak altını üstüne getirdi. Çamaşır makinesindeki çamaşırların içerisine bile bakan polis, aranmadık yer bırakmadı. Çevrede ise yine özel harekat polisleri otomatik silahlarla önlem aldı.

Kıraathaneler ve kafeteryalarda denetim yapıldı

Öte yandan operasyon kapsamında narkotimler, sokak ve caddelerdeki kafeterya ve kıraathaneleri de denetledi. Hem denetim hem de arama yapan polis, ruhsatsız çalıştırıldığı öğrenilen iş yerlerine işlem yaptı. Burada kaçak çalıştırılan işçiler için de yetkili yerlere bilgi verdi. Operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker 

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