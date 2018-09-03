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İstanbul’da özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

Kağıthane’de narkotimler önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotimler baskın yaptığı adreslerde “bonzai” diye tabir edilen çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbulda özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

03 Eylül 2018 19:54

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de birçok adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığını bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri Gültepe Canan Sokak üzerinde önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslere giren tim, yaptığı aramalarda cips poşetinin içerisinde satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheli ise yere yatırılarak kelepçelendi. Özel harekat polisleri ise sokak başlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Narkotimler ise çevrede bir çok yerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler büroya götürüldü.  

Doğan Can Cesur 

 

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