İstanbul'da palet fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt Akçaburgaz'da bir palet fabrikasında bu sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda yanan paletlerden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bitişikteki iki fabrika daha alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi Kıraç, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi, Silivri grupları tarafından 98 araç ve 180 personelle müdahale ediliyor.

Alınan ilk bilgilere göre, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Murat Delice - Serdal Altıntepe

