İstanbul’da parklar ve kıraathanelere polis baskını

Maltepe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim amaçlı toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara karadan özel harekat ekipleri ve havadan polis helikopteri de eşlik etti. Maltepe ve civarında bulunan parklar, kıraathaneler ve bazı ikamet adreslerine düzenlenen baskınlarda vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda her yer didik didik arandı.

Polis ekipleri operasyon kapsamında Maltepe Aydınevler Mahallesine de baskın yaptı. Burada kimlik kontrolü yapmak isteyen ekipler ve vatandaşlar arsında gerginlik çıktı. Kimlik kontrolü yapılmak istenen bir kıraathanede bazı vatandaşlar polise sorun çıkartınca kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri yapılan kontrollerin ardından mahalleden ayrıldı.

Bazı adreslere yapılan aramalarda ise, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet silah ve bir miktar mermi ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 6 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Metin Başar