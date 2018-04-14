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İstanbul'da patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da patenli 3 gencin trafikte seyir halinde olan bir otomobilin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbulda patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu

14 Nisan 2018 09:44
İstanbul'da patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

İstanbul'da patenli 3 gencin, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde bir otomobile tutunarak ilerlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen patenli gençler trafikte adeta tehlike saçtı. Gençlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerlemesi yürekleri ağızlara getirdi. Trafikteki sürücülerin uyarılarını dikkate almayan patenli gençlerin tehlikeli yolcuğu seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.  

 

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