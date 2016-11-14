Edinilen bilgilere göre olay, Maltepe Zümrütevler Nazmi İlker Sokak'ta meydana geldi. Enerji ve Endüstriyel Otomasyon alanında faaliyet gösteren özel bir şirkete sabah saatlerinde bir kargo paketi geldi. Şirket müdürü Osman Kurdaş (56) kendi adına gelen kargoyu alarak açtı. Kargo paketinin patlamasıyla Osman Kurdaş, Şahnur Agaik ve Sevgi Özcan yaralnadı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Osman Kurdaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Şirkete gelen ekipler, patlamanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Yaşanan olay, firma çalışanlarını da şok etti. Patlamanın ardından dışarı çıkan çalışanlar, gözyaşlarına boğuldu.

Bir görgü şahidi, "Gürültü duyunca olay yerine geldik. İçeride bir paket gelmiş, açtıklarında patlamış. 3 kişi yaralı var diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bayram Şahin - Mustafa Esen

