İstanbul’da patlayıcı yüklü minibüsle ilgili ikinci bir araç daha ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, 13 Aralık’ta MİT ve polisin ortak operasyonuyla önlenen 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya ait ikinci bir minibüsün daha güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonu doğrultusunda 13 Aralık'ta Şirinevler'de düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı yerleştirilmiş minibüsün ardından, yine saldırıda kullanılmak üzere satın alınan henüz patlayıcı yerleştirilmemiş Ankara plakalı bir minibüsün, bir gün sonra Yenibosna’da yakalandığı öğrenildi.

13 Aralık’ta, MİT ve polisin ortak istihbaratıyla gerçekleştirilen operasyonda park halindeki bir minibüste yangın söndürme tüpleri içerinde RDX, PTN ve HDX ele geçirilmişti. İİT Zirvesinin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polisini hedef alan saldırı planıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden örgütün kırsal kadrosundan gelen terörist Hamza D.’nin de aralarında olduğu 11 hücre üyesi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sadık Kahraman