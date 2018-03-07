İstanbul’da 'pembe şemsiyeli hırsız' kamerada

Güvenlik kamerasının kaydettiği olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. Bir iletişim firmasının çalışanlarının kullandığı araç yol kenarında park halindeki iken şüpheli bir şahıs aracın yanına geldi. Elinde pembe bir şemsiye olduğu görülen şahıs, etrafı bir süre kontrol etti. Kimsenin aracın yanına gelmediği fark eden şüpheli adam, araca yaslanırken cebinden çıkardığı cisim ile aracın camını kırdı. İçerisinde evrakların olduğu çantayı çalan şüpheli olay yerine kaçtı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aracın camının kırılıp içinden çantanın çalındığı gören vatandaşlar ise polis merkezine giderek başvuruda bulunurken hırsızın çaldığı çantayı bir çöp kutusunda bulan vatandaşlar ise çanta sahibine haber verdi.

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadraja giren elinde pembe şemsiyeli şüpheli bir şahsın önce etrafı gözetlediği daha sonra araca yaslandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheli adam iç cebinden çıkardığı cisim ile aracın camını kırıp içerisindeki çantayı aldıktan sonra hızla kaçıyor.

Murat Delice