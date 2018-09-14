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İstanbul'da pencereden atılan uyuşturucu maddeleri 'Eros' buldu

İstanbul'da pencereden atılan uyuşturucu maddeleri 'Eros' buldu
İstanbul'da pencereden atılan uyuşturucu maddeleri 'Eros' buldu

Şişli’de polis ekipleri önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda bir eve giren polis ekipleri, pencereden bina arasına atılan ve “skunk” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği “Eros” sayesinde ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da pencereden atılan uyuşturucu maddeleri 'Eros' buldu - Tıkla İzle

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Kuştepe'de bir evde uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle konvoy halinde ara sokaklara geldi. Vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorgulayan ekipler, çevrede aranmadık yer bırakmadı. Özel harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı operasyonda, ekipler önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskında şüpheli şahısları yere yatıran polis, evin içerisinde bir süre arama yaptı.

“Eros” bina arasında uyuşturucu maddeleri buldu 

Yapılan aramalarda evin içerisine narkotik köpeği “Eros” getirildi. Köpeğin tepki vermesi üzerine aramaları derinleştiren polis, uyuşturucu maddelerin pencereden bina arasına atıldığını tespit etti. Hemen bina arasına geçen ekipler, köpekle yaptıkları aramada “skunk” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere polis tarafından el konurken, evdeki şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.  

Doğan Can Cesur

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