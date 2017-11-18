Diğer
Kategoriler

İstanbul'da PKK operasyonu!

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 17 işbirlikçiden 14'ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların 6'sı "Terör örgütüne yardım ve yataklıktan" tutuklandı.

İstanbulda PKK operasyonu!

18 Kasım 2017 22:29

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosundan kente sızarak sansasyonel eylem yapma potansiyeli taşıyan teröristlere yardım ve yataklık eden örgüt yanlısı 17 işbirlikçiyi tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından kent genelinde operasyon düzenleyen terör polisi, 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle savcılığa sevk edilen zanlılardan 6'sı "Terör örgütüne yardım ve yataklık" yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık talimatıyla şüphelilerden 1 tanesi emniyetten bırakılırken, 7 şüpheli için adli kontrol hükümleri uygulandı. 

Sadık Kahraman
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç