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İstanbul'da PKK operasyonunda 5 tutuklama

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik kanadına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbulda PKK operasyonunda 5 tutuklama

06 Temmuz 2017 20:32

Hafta başında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı ve çevresindeki ev ve işyerlerine yönelik el yapımı patlayıcı, silahlı yağma ve araç kundaklama olaylarına karışan terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik hareketi DGH hücresine operasyon düzenlemişti. Eş zamanlı 13 adrese düzenlenen baskınlarda ikisi 18 yaşından küçük toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan dört kişiden 18 yaşından küçük 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 2 zanlı ise "adli kontrol şartı" ile salıverildi.
 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: İstanbul


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