İstanbul'da PKK operasyonunda 5 tutuklama

Hafta başında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı ve çevresindeki ev ve işyerlerine yönelik el yapımı patlayıcı, silahlı yağma ve araç kundaklama olaylarına karışan terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik hareketi DGH hücresine operasyon düzenlemişti. Eş zamanlı 13 adrese düzenlenen baskınlarda ikisi 18 yaşından küçük toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan dört kişiden 18 yaşından küçük 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, 2 zanlı ise "adli kontrol şartı" ile salıverildi.



Sadık Kahraman

