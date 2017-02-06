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İstanbul’da PKK oprasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

İstanbulda PKK oprasyonu: 4 gözaltı

06 Şubat 2017 17:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında C.M. isimli şüpheli bir şahıs 2 Şubat tarihinde yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen C.M. isimli şüpheli şahsın üzerinden Micro SD kartı çıktı.

Çalışmalar kapsamında kart üzerinde yapılan incelmelerde İstanbul’da yapılan ve yapılması planlanan eylem hakkında düzenlenen raporlar olduğu tespit edildi. Ardından polis ekiplerince bu raporlardan yola çıkılarak tespit edilen şüphelilerle ilgili yakalama çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, bugün polis ekipleri tarafından Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde bulunan toplam 9 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 3 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildiği öğrenildi.

Etiketler: İstanbul, PKK operasyonu


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