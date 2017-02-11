Kanarya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon kapsamında Kanarya Mahallesi'nde bulunan 26 iş yerine baskın yapıldı.

Helikopter destekli operasyon

Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Yaklaşık 60 polis ekibinin katıldığı operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Polisin Kanarya Mahallesindeki operasyonu sürüyor.