İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim gören polis adaylarına "imamlık" ve "ağabeylik" yaptığı iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün Marmara Bölgesi Polis Okulları ve Arnavutköy Polis Okulu "imamlarının" olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tugay Saday

İSTANBUL