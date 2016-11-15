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İstanbul'da 'polis okulu imamları'na operasyon: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da 'polis okulları imamları'na yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 6’sı gözaltına alındı.

İstanbulda polis okulu imamlarına operasyon: 6 gözaltı

15 Kasım 2016 11:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim gören polis adaylarına "imamlık" ve "ağabeylik" yaptığı iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 6’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün Marmara Bölgesi Polis Okulları ve Arnavutköy Polis Okulu "imamlarının" olduğu belirtildi.
Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

Tugay Saday
İSTANBUL 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü


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