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İstanbul'da rezidansta yangın

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbulda rezidansta yangın

03 Nisan 2018 17:23

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