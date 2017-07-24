Diğer
Kategoriler

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 60'ı polis 102 kişi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 60'ı trafik polisi 102 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin, kamyon ve beton mikserlerinin tonaj aşımına rüşvet karşılığı izin verdiği iddia edildi.

İstanbulda rüşvet operasyonu: 60ı polis 102 kişi gözaltında

24 Temmuz 2017 11:06

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde rüşvet operasyonu düzenledi. Bazı polislerin rüşvet aldığı bilgisi üzerine organize polisi, şüpheliler ile ilgili teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Yapılan çalışmada bazı polislerin tonaj sınırını aşan kamyon ve beton mikserlerine, rüşvet karşılığı göz yumulduğunu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli polislerin, bu araçların yasak alanlara girişine de müsade ettikleri belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Rüşvet aldığı iddia edilen 60 trafik polisi ve rüşvet veren 42 kişi gözaltına alındı.

Organize polisince yakalanan 102 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Sadık Kahraman
 

GÜNÜN ÖZETİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!