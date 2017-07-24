İstanbul'da rüşvet operasyonu: 60'ı polis 102 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde rüşvet operasyonu düzenledi. Bazı polislerin rüşvet aldığı bilgisi üzerine organize polisi, şüpheliler ile ilgili teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Yapılan çalışmada bazı polislerin tonaj sınırını aşan kamyon ve beton mikserlerine, rüşvet karşılığı göz yumulduğunu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli polislerin, bu araçların yasak alanlara girişine de müsade ettikleri belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Rüşvet aldığı iddia edilen 60 trafik polisi ve rüşvet veren 42 kişi gözaltına alındı.

Organize polisince yakalanan 102 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman



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